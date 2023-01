Roma | Zaniolo fuori dai convocati con lo Spezia! La situazione

... più facile trovarlo per giugno a un anno dalla prima valigia di Frattesi che non vede l'ora di tornare a. Tuttavia se dovesse partiresarebbe difficile poi tenere a bada Mourinho senza ...Ladeve decidere cosa fare riguardo Nicolò. Le conversazioni riguardanti il rinnovo contrattuale del giocatore sembrano essersi fermate alla scorsa estate quando tra la società giallorossa e ...Nicolò Zaniolo non sarà tra i convocati di José Mourinho per la gara contro lo Spezia. L'attaccante azzurro è stato messo sul mercato dalla Roma e non prenderà parte alla trasferta ligure.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...