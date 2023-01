Roma | urta pannelli cemento con camion | morto autista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina verso le 6.05 a Fonte Nuova (). Uncon braccio elevatore hato deidiche hanno investito la cabina. L’al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e del 118 risultava. L’intervento è tutt’ora in corso per la rimozione di parti pericolanti. Sul posto Carabinieri e 118. L'articolo proviene da Italia Sera.

