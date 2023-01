(Di venerdì 20 gennaio 2023). Hanno sfondato lacon tanto di carroattrezzi ed una volta entrati nell’esercizio hanno fattodi quanto presente all’interno. Un colpo ben studiato quello messo a segno questa notte e che ha fruttato ai malviventi la bellezza di. Dopo il furto, isono scappati facendo perdere le proprie tracce. Attualmente in corso le indagini per risalire ai responsabili. Furto a: vedono la Polizia e scappano, poi provano a investire gli agenti Il furto questa notte al Risparmio Casa I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 3.10. Siamo in via del Torraccio di Torrenova, alla periferia est della Capitale. A finire nel mirino dei malviventi la catena di casalinghi e detersivi ‘Risparmio Casa’. Isi sono ...

Il Corriere della Città

I club di seconda fascia della nobiltà calcistica italiana -, Atalanta, Lazio e Napoli - che ... Paris Saint Germain a parte, difficilmenteil tetto del 70%, nonostante il fatturato del ...Le immagini sono gia' nelle mani degli investigatori della Questura che stanno visionando i volti dei banditi che la notte tra il 31 e l'1 hanno svaligiato una pizzeria in viale Colli Aminei a Napoli. ... Roma, sfondano la vetrina e fanno razzia: ladri in fuga con 20mila euro La banda ha utilizzato un carroattrezzi per entrare nel negozio della catena 'Risparmio Casa'. Indaga la polizia ...A scoprire i corpi sono stati i vigili del fuoco avvertiti da un parente preoccupato perché non sentiva le familiari da tempo. La più giovane deceduta in un'altra stanza ma da pochi giorni ...