Il Sole 24 ORE

... per mano della mafia, il 21 settembre 1990 a Agrigento, è lache è arrivata nella sede confederale dell'UGL, ultima tappa del pellegrinaggio adella, prima della celebrazione ...20 gennaio 2023 "Ospitare ladel beato Livatino è importante, è riconoscenza di un corpo intermediato ad una persona che ha coniugato fede al rigore delle indagini, ha pagato con la vita ... Roma, reliquia giudice Livatino nella sede Unione Generale Lavoro - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nella sede confederale dell'Ugl, in via Nomentana 26, a Roma, si è tenuta la cerimonia di ostensione della reliquia del giudice Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, ucci ...