Roma | operaio muore schiacciato da pannelli di cemento Inutili i soccorsi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Unè mortoda alcunidi, che sono caduti sulla cabina del camion del quale era alla guida. L’incidente è avvenuto alle 6.05 a Fonte Nuova, centro in provincia di, in via Stella Polare all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Idisono stati urtati dal braccio elevatore del mezzo. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e personale del 118. L’autista al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e deirisultava già deceduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.