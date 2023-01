Roma | madre e figlia trovate morte in casa in zona Trionfale Erano decedute da settimane

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tragedia a. Una donna di 83 anni e ladi 54 sono statesenza vita nell’appartamento dove vivevano in via Giulio Salvatori, in. A scoprire i due corpi, quello dell’anziana in avanzato stato di decomposizione, è stato l’altro figlio della vittima che ha poi dato l’allarme. L’esame autoptico chiarirà le cause della, quella della 54enne recente; mentre quella delladovrebbe essere avvenuta almeno un mese fa. I primi esami medici non hanno riscontrato alcun segno di violenza sui due cadaveri e anche l’appartamento, pieno di cianfrusaglie in disordine, non presentava tracce di effrazione. Ad indagare sono i poliziotti del commissariato Primavalle....

