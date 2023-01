Roma | l’idea resta Frattesi ma senza spese folli

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo la situazione Zaniolo, laha sempre in testa le prossime mosse per il mercato:un’idea maDopo la situazione Zaniolo, laha sempre in testa le prossime mosse per il mercato:un’idea ma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi potrebbero riportare nella Capitale il centrocampista del Sassuolo ma forse più in estate. Con la cessione di Zaniolo, però, potrebbero cambiare gli scenari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Siamo la Roma

.... Qualcuno tra i candidati - in questo caso a sostegno della presidenza per Francesco Rocca - ha deciso di proporre un'particolarmente innovativa a livello amministrativo:'EPTL. Un ...Dopo la situazione Zaniolo, laha sempre in testa le prossime mosse per il mercato: Frattesi resta un'ma senza spese folli Dopo la situazione Zaniolo, laha sempre in testa le prossime mosse per il mercato: Frattesi resta un'ma senza spese folli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta ... Roma, idea Carnesecchi per il futuro tra i pali