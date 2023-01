Roma | incendio rade al suolo l’appartamento | paura a via Galeazzo Alessi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– Momenti di grandequelli vissuti in via: alle 14:30 circa due squadre VVF, con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, sono infatti intervenute per spegnere un, avvenuto all’interno di un appartamento all’ultimo piano di una palazzina. Le fiamme, pur essendo divampate all’interno della struttura abitativa, non hanno fortunatamente provocato persone ferite o intossicate. Funzionario VVF, Polizia di Stato, 118, Italgas, Acea Elettrica e Polizia diCapitale sul posto per quanto di loro competenza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ...