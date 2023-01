Roma e Brescia | ancora morti sul lavoro Due camionisti morti schiacciati da pannelli e lamiere

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Due gravi incidenti sulhanno causato questa mattina, 20 gennaio, la morte di due conducenti di camion. A Fonte Nuova, in provincia di, un operaio di 23 anni è morto dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcunidi cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo, che operava all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118 che hanno effettuato un intervento di ore per riuscire a togliere di mezzo le parti pericolanti. Per il giovane è stata disposta l’autopsia. A Rodengo Saiano, in provincia di, un autotrasportatore di 64 anni è morto nelle stesse ore schiacciato da una pesante lamiera che stava scaricando dal suo camion. È successo in mattinata nell’azienda Metra, raggiunta sul posto dai ...

Un operaio di 23 anni, italiano, è morto a Fonte Nuova, centro in provincia di. Il fatto è avvenuto in via Stella Polare all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti. ...in provincia di...Così l'onorevole Chiara Gribaudo , in seguito alla tragica scomparsa di due operai, a' Ci stringiamo attorno ai loro cari. Mi auguro che si avvi, e in fretta, la Commissione d'... Muoiono due camionisti a Roma e a Brescia, entrambi schiacciati dal loro carico Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "A Roma e Brescia altri due morti sul lavoro. Gli ennesimi solo nel 2023. Basta farsi domande. Serve un nuovo patto tra Stato, imprese e sindacati per definire ...Un 64enne è morto a Rodengo Saiano dopo essere stato travolto da una pesante lamiera: è la terza vittima sul lavoro nel Bresciano da inizio anno ...