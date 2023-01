Roma | concerto solidale della Fondazione Bambino Gesù | ecco quando e chi sono gli ospiti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) LaOnlus con il patrocinio del Comitato olimpico nazionale italiano e la partnership di Webuild propone per il 28 gennaio prossimo il. Un evento che è stato promosso con l’intenzione di devolvere il ricavato alla Campagna ‘Mi prendo cura di te’ per l’ampliamento del Centro cure palliative pediatriche dell’ospedale. Tantissimi glidell’evento Uno spettacolo al quale parteciperanno tanti campioni olimpici di varie discipline sportive e alcuni bigmusica italiana e che verrà presentato da Eleonora Daniele. Tra glikermesse ci sarà Giorgia che non mancherà di deliziare i presenti con una sua esibizione canora, anche Fiorello ...

RomaToday

... 'Purtroppo i ragazzi non conoscono la musica classica, magari la identificano soltanto con il busto di Beethoven posto sopra un pianoforte...', 20 gen. 'Sarà unrivolto in modo ...C'erano un centinaio di invitati ieri sera al "matrimonio" dei Maneskin in un Palazzo Brancaccio diagghindato a festa con tanto di mini altare per la cerimonia (e di palco per il mini). Maneskin, concerto segreto a Roma | 19 gennaio 2023 Lunedì pomeriggio a Milano per l’iniziativa ‘Invito alla Scala’ con la proposta ‘Inedita-Mente Cilea’ – Il concerto diventerà anche un disco – Il direttore del Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro: ...I biglietti sono quasi sold out. Restano pochissimi i posti disponibili per partecipare all'evento che riunirà star della musica e dello sport all'Auditorium della Conciliazione ...