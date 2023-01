Roma Carta Identità Elettronica | open day 21 e 22 Gennaio

Leggi su funweek

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Proseguono gliDay diCapitale dedicati allad’: sabato 21è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, IV, VII e XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 22. Per poter richiedere lad’in occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 20dalle 9 fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione ...