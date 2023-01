Roma | capitale della denatalità | i numeri Istat

RomaToday

I Maneskin arrivano ae viaggiano per le strade dellain Cadillac, scortati dalla Poliza Locale. Un episodio che non è passato inosservato al capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori , che in una ...Davide Frattesi aveva disfatto per la seconda volta la valigia con direzione, casa sua. Ma la possibile cessione di Zaniolo rimette il centrocampista in ballo per il ritorno nellae ... Il bilancio di Roma Capitale scatena le opposizioni: "Irricevibile" I Maneskin arrivano a Roma e viaggiano per le strade della Capitale in Cadillac, scortati dalla Poliza Locale. Un episodio che non è passato inosservato al capogruppo della Lega in ...Un Osservatorio sul Turismo per monitorare le leggi e informare gli operatori. È l’obiettivo dell’Ordine dei Commercialisti di Roma ...