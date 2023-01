Rocket League | un’ondata di ban travolgerà i giocatori? La risposta degli sviluppatori

Leggi su screenworld

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Psyonix, lo sviluppatore di, ha rivelato in un recente post su Reddit di aver preso provvedimenti avviandodi ban contro una serie di account che hanno utilizzato dei bot nelle partite online fino alla fine del 2022. Lo studio afferma che continuerà a monitorare le partite online per sanzionare altri, se lo riterrà necessario. Ad ogni modo il sistema di segnalazione del gioco è stato aggiornato con l’opzione cheater, che consente aidi segnalare gli account scorretti che utilizzano bot. An update about bots in online matches has been shared on the r/subreddit. Read it in full here: https://t.co/YhFkyJDxHN —Status (@RL Status) January 19, 2023 Psyonix ha anche ...