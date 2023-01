(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Lavoreremo a unper la“. A parlare in un’intervista al ‘Messaggero’ è Eugenia, ministro della Famiglia, dellae delle Pari Opportunità. Il tema delle culle vuote, dell'”inverno demografico” è tra le preoccupazioni primarie dell’esecutivo, che così come per il “patto sugli anziani”, appena siglato in Consiglio dei ministri, intende incidere e imprimere una cambio di passo culturale. “Occorrono interventi economici e una rete di welfare che funzioni. Ma è necessario anche un cambiamento culturale- spiega infatti- : fare figli ha un valore sociale, questo valore deve essere percepito e riconosciuto”.: “Lavoreremo su, nido e ...

Secolo d'Italia

Eugenia, ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità (da oggi in libreria con ... Tanti neogenitori lamentano un welfare carente, a cominciare dagli asilo: pochi, o ......Eugenia, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità al Forum delle Associazioni Familiari, riunitosi lo scorso sabato 12 novembre a Roma. "Quoziente familiare": fisco,, ... Roccella: "Nidi e fisco, stiamo lavorando a un grande piano per la natalità. Eppure c'è chi ci accusa" Eugenia Roccella, ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità (da oggi in libreria con “Una famiglia radicale”, edito da Rubbettino): in Italia ...Eugenia Roccella, ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità (da oggi in libreria con “Una famiglia radicale”, edito da Rubbettino): in Italia ...