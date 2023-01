Robert Pattinson sulle diete più assurde che ha fatto | “Ho mangiato patate per due settimane”

Leggi su screenworld

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha parlato delleche ha seguito in questi anni criticando gli stand di bellezza imposti da Hollywood alle star, sia attori che attrici. La star di The Batman, tra l’altro, ha raccontato di averuna “dieta disintossicante” che prevedeva solocondite con sale rosa dell’Himalaya per dueè stato intervistato da Evening Standard Magazine, dove ha raccontato che spesso gli è stato chiesto di tenersi in forma durante le riprese di alcuni film, in particolare di pellicole come la saga di Twilight o The Batman. Questi standard, che un attore deve mantenere, spesso sono insidiosi e possono creare dipendenza. “Sembra pazzesco – ha detto –...