Rob Van Dam | “Credo che Vince abbia riportato in vita la ECW solo per distruggerla per sempre”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Rob Van Dam è una leggenda della ECW, storica promotion estrema che ha conteso per quasi vent’anni le attenzioni del pubblico alle due più grandi rivali, ovvero WCW e, ovviamente, WWE. Dopo la chiusura della ECW e vari incontri in altre promotion, RVD approda finalmente in WWE nel 2001, nella storica storyline dell’Invasion. Nel corso degli anni, Mr. Monday Night è diventato una delle più amate attrazioni della compagnia, conquistando diversi titoli e riconoscimenti. La svolta di Rob Van Dam arriva nel 2006, quando sconfigge John Cena a ECW: One Night Stand. L’evento ha segnato l’inizio del rinnovato brand ECW sotto la bandiera della WWE, con RVD come campione e attrazione principale. A differenza dell’originale, questa incarnazione della ECW era molto più tradizionale, in contrasto con le regole estreme che ha reso famoso il brand. In molti hanno criticato la nuova ECW, e coi ...