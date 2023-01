Rita De Crescenzo in ospedale per sottoporsi ad un intervento

CasertaCE

É già virale il video che riprende la diretta social tenuta insieme daDee Angela da Mondello . Sembrerebbe che le due tiktoker hanno un progetto lavorativo in comune. Tutto è nato dietro gli schermi degli smartphone , usati da entrambe le star digitali ...Le due tiktoker Angela da Mondello eDestarebbero lavorando ad un progetto insieme: "Ho conosciuto, non l'ho mai criticata, né condannata. Io eveniamo dalla stessa strada, abbiamo fatto la stessa gavetta" di ... Rita De Crescenzo, star di Tik Tok, ospite di un Carnevale casertano ARIENZO – Rita De Crescenzo è una star di Tik Tok, dove conta quasi 1 milione di follower. Impossibile, per chi frequenta la piattaforma, non essere mai incappato in uno dei suoi contenuti, così come ...Rita De Crescenzo è stata operata questa mattina. La nota tiktoker ha dichiarato in questi giorni di avere un problema con il cibo, ovvero di mangiare costantemente e senza ritegno. In sovrappeso dopo ...