RISULTATI | STARDOM New Blood 7 20 01 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Idello Show andato in scena Venerdì a Tokyo:New7Venerdì 20 Gennaio – Tokyo (Japan) -Rina batte Miran (7:16)-Ruaka batte Marika Kobashi (6:34)-Nanae Takahashi batte Waka Tsukiyama (11:43)-NewTag Team Title Tournament First Round MatchGod’s Eye (Ami Sourei & Nanami) battono Momoka Hanazono & Momo Kohgo (11:53) e passano il turnoChanyota & Mai Sakurai battono Queen’s Quest (Hina & Lady C) (9:05) e passano il turnoKARMA & Starlight Kid battono Club Venus (Mariah May & Xia Brookside) (12:26) e passano il turnoGod’s Eye (MIRAI & Tomoka Inaba) battono STARS (Hanan & Saya Iida) (12:02) e passano il turno