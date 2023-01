Risultati NBA della notte | i Celtics continuano a volare | si rialzano i Suns

(Di venerdì 20 gennaio 2023)magica in NBA, ibattono i Nets mentre cadono ancora i Golden State, ecco tutti iserata PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I Phoenix, nonostante le assenze di Chris Paul e Devin Booker, sono riusciti nel compito non proprio facile di portare a casa la sconfitta contro i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sky Sport

Sono quattro le partite valide per la regular season2022/2023 andate in scena nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio. La capolista a Est ...E CLASSIFICHE AGGIORNATE Cadono a ...... viste le 14 stagionialle spalle. Prima del match di Parigi contro Detroit ha spiegato di ... A livello dila stagione dei Bulls è stata però fin qui sotto le aspettative (10° posto a Est ... NBA, i risultati di oggi: Lakers rimontati dai Kings, vincono Memphis e Denver Lo spettacolo non è mancato la sera del 19 gennaio al TD Garden tra Celtics e Warriors. Uno dei tanti capovolgimenti nel punteggio è stato realizzato da un buzzer beater di Steph ...Sono cinque le partite disputate nel mezzo del cammin di questa settimana NBA. Tra queste, ce n’è una che assume un significato particolare, perché è la prima disputata in Europa in epoca successiva a ...