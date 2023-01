Rischia tra i 18 mesi e i cinque anni di carcere

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Guai in vista per Alec Baldwin. L’attore è stato incriminato per omicidio colposo per la sparatoria avvenuta su set del film Rust costata la vita a Halyna Hutchin. La decisione arriva dalla procura del New Mexico a distanza di 15dal tragico incidente del quale è stato protagonista Baldwin, ora in giudizio per omicidio colposo involontario. . Alec Baldwin, la prima intervista dopo l’incidente mortale sul set: «Non ho premuto il grilletto» X ...

