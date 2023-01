Rinnovo Leao | clausola e agenti gli ostacoli della firma

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tiene banco in casa Milan anche ildi, al momento non ci sarebbero novità positive visto che glistarebbero bloccando le trattative Tiene banco in casa Milan anche ildi, al momento non ci sarebbero novità positive visto che glistarebbero bloccando le trattative Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese ancora non avrebbe deciso il suo futuro. Glirallentano la situazione nonostante l’offerta del Milan si assai più alta rispetto all’ingaggio attuale. Da 1.5 a una cifra tra i 6 e i 7 milioni con scadenza nel 2027. Il problema principale sarebbe legato ad unache i rossoneri vorrebbero inserire nel contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan News

... con i rinnovi chiave come quelli di Rabiot,e Skriniar. Seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale.8.30 - Pessimismo suldi Milan Skriniar: lo slovacco avrebbe ...Alla scrivania di Rafa, gennaio è un mare piatto: non succede nulla. Il Milan puntava a chiudere in questo mese il discorsoma gli ultimi giorni non hanno portato novità positive. Anzi. ... Rinnovo Leao, i nodi rimangono clausola e commissioni agli agenti In fase di calciomercato il Milan non ha deciso di fare investimenti importanti, se non qualche occasione per la porta come Devis Vasquez.In casa Milan tiene banco il rinnovo di contratto di Rafael Leao che è in scadenza nel giugno 2024. La Gazzetta dello Sport riporta ...