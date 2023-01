(Di venerdì 20 gennaio 2023) Questa mattina la Polizia di Castellammare di Stabia (Napoli) ha arrestato due persone accusate di tentata estorsione e di lesioni personali aggravate, commessi in concorso tra loro e con una terza persona non identificata. L'episodio sul...

Sidiil 'caffè' al parcheggiatore abusivo e viene aggredito a colpi di bastone. Accade a Castellammare , lo scorso settembre. Ora la svolta: per l'episodio sono state arrestate due ...Postedi: la signora potrebbe riscuotere solo presentando la dichiarazione di successione oltre a quietanza congiunta di tutti gli eredi. Il Tribunale accoglie la domanda dell'... Rifiuta di pagare "un caffè" al parcheggiatore: pestato a sangue Castellammare. Si era rifiutato di pagare il "caffè" al parcheggiatore abusivo vicino a una spiaggia libera: per punizione è stato poi raggiunto e ...Due uomini sono stati arrestati a Castellammare di Stabia (Napoli) per il pestaggio a un giovane, punito per non avere pagato il parcheggiatore abusivo ...