Ricoveri in codice rosso | attenzione alla moda di Tik Tok | “Non mangiatele”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una nuovache parte da Tik Tok e che ha condotto già a diversiper. Bisogna farea non mangiare questi alimenti. Si tratta di una delle ultime tendenze del social cinese che, tra i giovanissimi, sta trovando un forte seguito. Nuova challenge pericolosa su Tik Tok – ilovetradingUna delle ultime tendenze di Tik Tok, pericolosissima, soprattutto per i bambini che si sono dilettatati a provarla. Si tratta di unamolto pericolosa che tra i più giovani sta trovando forte seguito. L’rme proviene proprio dal governo perché si è superato un limite di sopportazione: oltre 25 sono i bambini rimasti intossicati per aver consumato questo cibo. Su consiglio di challenge che spopolano sui social cinese sta dilagando la mania di mangiare ...

EpiCentro

... cos'è il nuovo linguaggio inche spopola su TikTok Le vittime dell'intossicazione sono ... ma il ministero ha confermato che circa 25 bambini sono stati colpiti, con duein ospedale, ma ...La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso ungiallo per neve esteso a tutta la Toscana per tutta la giornata di domani, giovedì. Previste ... 25 decessi, 4631 ... Ricoveri ospedalieri in Italia: il Rapporto SDO 2020 Castelletto. Uomo investito da una moto. Ricoverato in codice rosso. Un uomo è stato investito da una moto ed è ricoverato in codice rosso. Dal forte impatto con la moto, l'uomo è stato sbalzato con v ...E' stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità un uomo di 46 anni, investito alla stazione di Marzabotto. E' accaduto poco prima delle 19 di ieri, 19 gennaio, e i treni sulla l ...