(Di venerdì 20 gennaio 2023) Bergamo. È statail 12 gennaio intorno alle ore 12: si avvicina a conclusione il cantiere per ladel terzo lotto del, che avrà bisogno ancora di qualche lavoro di completamento, ma che da venerdì – in occasione dell’inaugurazioneCapitaleCultura 2023 – ha visto la rimozione di tutte le barriere che hanno cinto l’area nei mesi scorsi. Si avvicina, quindi, la definitiva restituzione di tutto ildi Bergamo, rinnovato per la prima volta dalla sua realizzazione, con nuove pavimentazione di pregio, 13 nuove alberature, ben 4000 mq di verde in più, nuova illuminazione e un’accresciuta vocazione pedonale. Più aiuole, più verde, via l’asfalto, un migliore arredo ...

BergamoNews.it

La prima è che saràla sede Est in via De Gasperi, con gli stessi orari delle altre sedi ... La seconda novità riguarda la sede centrale diCardinale Niccolò, che vedrà l'estensione ......congestionata a causa della concomitanza dei due eventi anche se via Maggioli è stataalle ...temporanea del cavalcavia ha provocato un maggiore afflusso di auto verso il sottopasso di... Riaperta piazza Matteotti, ultimo tassello della riqualificazione del centro Piacentiniano TREVISO - «In 30 anni di attività ho visto le librerie trevigiane cambiare. Sono spariti i librai indipendenti come Tarantola o come Canova. Adesso ci sono grandi gruppi che ...Venerdì 20 gennaio, alle 11, nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie in piazza San Pietro in Silki si terrà la messa, officiata dall’arcivescovo Gianfranco Saba, per celebrare la festa della Po ...