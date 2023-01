Revocati i domiciliari per l’ex provveditore Fabio Molinari | resta l’obbligo di dimora

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sono statinei giorni scorsi gli arresti, originario di Rogno, exagli studi di Cremona ed ex dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio: per lui, residente a Lovere, è stata applicata la misura deldiera stato arto insieme ad altre persone il 4 ottobre scorso dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Sondrio, con accuse che andavano dalla concussione all’induzione indebita, peculato e turbativa d’asta: secondo gli inquirenti, infatti, avrebbe esercitato pressioni sui presidi della Valtellina per assumere giovani che, in cambio, avrebbero versato parte dei loro stipendi sul conto corrente di ...