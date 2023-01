Calciomercato.com

Al punto che ormai sembra probabile che a fine stagione, scaduto il contratto,possa lasciare il Dortmund. Anche se non vorrebbe. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...Il Napoli lo monitora in caso didi Kim , se dovessero pagare la clausola rescissoria. In ...Asensio Rabiot Giroud Dzeko Di Maria Cuadrado Smalling Alex Sandro Depay Kroos Muriel Modric... Reus, addio in vista al Borussia: lo vogliono in Premier Calciomercato Juventus, adesso, nel futuro del giocatore potrebbe esserci una nuova squadra: i dettagli dell'operazione.Al capitano e leggenda del Borussia scade il contratto ma il club sembra pronto a fare sacrifici solo per Moukoko ...