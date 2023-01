Restauro | Cna ai ministri Sangiuliano e Piantedosi | “Sospendere i bandi per Accordi quadro”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ROMA – A fronte delle censure rivolte dall’Anac al bando della primavera 2022 finalizzato alla conclusione diper ildel patrimonio culturale, CNA Restauratori ha chiesto ai competenti ministeri didueche presentano caratteristiche analoghe. Il primo, del valore massimo stimato in 124 milioni di euro, tratta di “Sicurezza sismica nei luoghi di culto,del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto (Fec) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” e sarà aggiudicato da Invitalia per conto del ministero dell’Interno. Il secondo, ugualmente gestito da Invitalia, che affida lavori e servizi di ingegneria e architettura per l’attuazione del Piano sviluppo e coesione del ministero della Cultura – Fondo Sviluppo e Coesione, ...