“Respiro del drago” | 25 bambini intossicati dalla caramella virale su TikTok

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si chiaman’s breath (che in italiano si traduce “del“) ed è la nuova, pericolosa challenge di, che sta spopolando sulla piattaforma. Il dolcetto consiste in unacolorata, servita in una ciotola di azoto liquido che, al contatto con l’aria, passa molto velocemente allo stato gassoso. Mentre si mangia la, si genera l’effetto di una “sbuffata” dal naso ebocca, molto simile a quella di un. Il trend è tuttavia molto allarmante, specialmente per i più piccoli. Vi raccomandiamo... Milagros Soto, 12 anni, sarebbe morta in diretta per partecipare a una sfida"Credo che qualcuno l'abbia incoraggiata a ...