Reina minaccia con insulti razzisti il giocatore del Real Vinicus

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Polemiche per l’ex portiere del Napoli Pepedurante VillarMadrid valida per la Copa del Rey. Le parole disono state intercettate da Chiringuito TV che riporta il portiere spagnolo, seduto in panchina panchina , rivolgerexenofobi eall’esterno brasiliano Vinicius Junior delMadrid. Secondo la ricostruzione della Tv spagnola il tutto si sarebbe svolto al minuto ’86’, poco dopo il gol di Ceballos che ha garantito la vittoria alMadrid. Queste le parole dia Vinicius Junior: “Il negro, vattene da qui e ti ammazzo, ti ammazzo, fighetto”. Secondo quanto riferito dal Chiringuitopotrebbe andare incontro ad una pesante squalifica. Per episodi del genere l’ex Napoli ...