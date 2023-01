Regno Unito | il premier Rishi Sunak multato | non ha indossato la cintura di sicurezza in un video social

Il Fatto Quotidiano

Da un lato, infatti, c'è un gruppo di Paesi disposto a correre - capitanato dae Polonia - e a fornire a Kiev armi finora considerate tabù, tipo i carri armati e persino i caccia F - 16. ...Il primo ministro delRishi Sunak è stato multato per non aver indossato la cintura di sicurezza in un'auto, durante le riprese di un video sui social media. Il capo di Stato si era scusato per l' incidente , ... Deposito su cauzione, il Regno Unito annuncia l’avvio di un sistema per promuovere il riciclo di… Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak è stato multato per non aver indossato la cintura di sicurezza in un'auto, durante le riprese di un video sui social media. Il capo ...Secondo il Trattato tra Italia e Regno Unito i dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi ...