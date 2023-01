Regionali | il confronto tra due donne | Elena Poma della Lega e Francesca Riccardi del Pd

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Bergamo. Si apre la seconda stagioneTribuna Politica di Bergamonews. Dopo l’edizione dedicata, a settembre dello scorso anno, alle elezioni politiche, ora è la volta delle, il cui appuntamento è fissato per il 12 e il 13 febbraio, una due giorni in cui i cittadini lombardi saranno chiamati a scegliere il nuovo governo. Prime protagoniste, dueche hanno fatto dell’impegno sul territorio la marca del loro fare quotidiano: una ex sindaco per due mandati,, e l’altra, consigliere comunale in forza al Pd al comune di Bergamo. Tanti gli argomenti di discussione, dalla sanità al consumo di suolo, passando per le politiche dedicate alla famiglia e ai giovani, fino ad arrivare all’ambiente.