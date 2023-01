Regina in Europa | il sondaggio sulla Meloni che incenerisce la sinistra

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Primo capo di governo inper consenso popolare. Quarto al mondo, davanti a leader come Joe Biden e Justin Trudeau. Giorgia, indiscutibilmente, è sempre più il "fenomeno" politico di questa stagione. A confermarlo la rilevazione sul gradimento dei leader mondiali, il "Global leader approval tracker", stilata dell'americana Morning Consult ed evidenziata in questi giorni al vertice di Davos. Secondo l'importante società di sondaggi ed analisi di intelligence globali il presidente del Consiglio italiano, con il 48% di consenso personale, è in cima alla classifica europea. Al secondo posto l'irlandese Leo Varadkar, che si attesta sul 42%, seguito dallo spagnolo Pedro Sanchez (37%). A seguire gli altri: il belga Alexander De Croo (33%), lo svedese Ulf Kristersson (33%), il presidente francese Emmanuel Macron (31%), il cancelliere tedesco Olaf ...

casanapoli.net

... utilizzando tutte le complesse circostanze di quel periodo burrascoso in. Portati dalla ... la posizione strategicamente importante dei suoi paesi e l'influenza di sua moglie, laAnna ...... anche la compagniadel mondo delle GPU ha deciso di tendere una mano a chi, invece, non è ... Steam) Black Book (Epic Games Store, Steam) Black Desert (Steam) Black Desert Online "e Nord ... Salernitana Napoli, pres. Iervolino: "La squadra di De Laurentiis è la ... Sarà l'anno di Picasso. Ma anche di Vermeer e di regine dell'arte contemporanea come Marina Abramovic e Yayoi Kusama: ecco le mostre 2023 in Europa ...Sulla scrivania di Palazzo Chigi è planato un sondaggio in grado di far saltare sulla sedia anche i politici più 'posati': Giorgia Meloni è la leader con il maggior tasso di gradimento del mondo occid ...