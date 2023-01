Reggina-Ternana | sono 21 i convocati di Andreazzoli | 8 gli indisponibili

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laha svolto questa mattina la seduta di rifinitura al Liberati in vista della gara di domani al Granillo con la(fischio d’inizio alle 14.00). Al termine dell’allenamento Aurelioha comunicato la lista dei 21per la trasferta calabrese. Prima chiamata per il difensore della Primavera classe ’03, Denis Koffi, che avrà la maglia n° 31.: Capuano, Defendi, Ghiringhelli, Donnarumma, Moro e Onesti (infortunati); Favilli e Partipilo (squalificati) Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Bogdan, Corrado, Diakitè, Koffi, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti Attaccanti: Capanni, Falletti, Pettinari Fonte articolo e foto:calcio.com ...

L'Unione Sarda.it

... sabato 21 gennaio ore 14 Benevento - Genoa, Como - Pisa, Modena - Cosenza, Parma - Perugia,, Spal - Ascoli, Venezia - SudTirol; ore 16.15 Cittadella - Cagliari; domenica 22 ore 16.Contini - Colombi Partita ed avversario Inzaghi ha poi diramato la lista dei 23 calciatori convocati per, gara in programma domani alle ore 14:00 allo stadio Granillo. I convocati ... Stasera apre Palermo-Bari, domani scontro diretto Reggina-Ternana Palermo-Bari apre il weekend di Serie B, seconda giornata del girone di ritorno, stasera alle 20.30 al "Barbera". Rosanero imbattuti da sei partite (ma dopo il 2-1 al Cagliari solo pareggi, rimontando ...La Ternana ha svolto questa mattina la seduta di rifinitura al Liberati in vista della gara di domani al Granillo con.