Reddito di Camorra

(Di venerdì 20 gennaio 2023) I boss, i loro parenti, gli affiliati alle varie cosche campane... All’arrivo del Covid hanno fatto valere la loro «cittadinanza» per arrotondare i già cospicui guadagni con le cifre elargite dallo Stato (per grazia dei grillini). Un bengodi concesso dall’Inps, interrotto dai carabinieri. In fondo - molto in fondo, però - si può anche cercare di assumere il loro punto di vista. Una piazza di spaccio è un po’ come un supermercato, un’attività imprenditoriale che non può fermarsi neanche per un giorno. E le estorsioni, poi: vuoi mettere? Come si fa se tutti i negozi sono chiusi? E l’usura? A chi si può prestare i soldi se le strade sono deserte? Così, con il primo lockdown, sono stati anche loro costretti a ricorrere alle cure assistenziali dello Stato. D’altronde, il premier grillino Giuseppe Conte era stato chiaro nelle interminabili maratone serali: «Non lasceremo indietro nessuno». ...