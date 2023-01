Reclutamento | dai concorsi riservati al doppio canale | le anticipazioni DIRETTA al termine della riunione

Formazione Anicia

... RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE Dopo gli incontri tra Ministero e sindacati sul(di cui ... si potranno ricevere, propriosindacalisti presenti, le ultimissime notizie che riguarderanno ...Lo strumento è pensato per diversi tipi di fruitori, a partiregiovani che desiderano conoscere ...per 26 progetti in tutta Italia e lancia la campagna ' Scusa se è poco ' dedicata al... Assunzioni docenti, in cosa consiste il doppio canale di ... Siamo ad una svolta sul reclutamento docenti tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati rappresentativi della scuola. Le intenzioni del ministro Valditara, intenzionato a raggiungere ...Reclutamento docenti precari: entra nel vivo la riflessione tra sindacati e Ministero per giungere ad una soluzione condivisa della ...