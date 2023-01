Ranking ATP | Jannik Sinner resta stabile | cosa deve fare per guadagnare posizioni in classifica agli Australian Open

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Oggiha vinto nel terzo turno del tabellone principale degli2023 di tennis, che si stanno disputando a Melbourne (Australia), ed ha così incamerato ulteriori 90 punti (per complessivi 180 dall’inizio del torneo) per ilATP. Nonostante ciò l’azzurro è rimasto virtualmente al 16° posto, pur risalendo a quota 2195, a dispetto dellaufficiale rilasciata lunedì 16 gennaio, che lo vede in 16ma posizione con 2375 punti. Al momento l’azzurro sta perdendo punti perché scarta i quarti di finale raggiunti a Melbourne nel 2022. Domenica 22affronterà nel quarto turno l’ellenico Stefanos Tsitsipas e vincendo negli ottavi l’azzurro guadagnerebbe altri 180 punti, riportandosi proprio a quota 2375 e salendo al 14° posto, mentre ...

OA Sport

Giornata particolarmente complicata per l'ex numero uno del, Novak Djokovic che, nel corso del match del secondo turno degli Australian Open 2023 contro il francese Enzo Couacaud , ha riscontrato qualche problema. Il serbo, oltre ad accusare un ...... n.8 dele del seeding. Non senza difficoltà Novak Djokovic riesce a passare il turno agli Australian Open. Il serbo ha battuto in 4 set il francese Enzo Couacaud, n. 191, con il ... Ranking ATP, perché Lorenzo Musetti ha virtualmente guadagnato 2 posizioni nonostante l'eliminazione: è alle spalle di Sinner! per il ranking ATP. Nonostante ciò l’azzurro è rimasto virtualmente al 16° posto, pur risalendo a quota 2195, a dispetto della classifica ufficiale rilasciata lunedì 16 gennaio, che lo vede in 16ma ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...