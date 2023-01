Ramstein | vertice del gruppo per la difesa dell’Ucraina Ribadito l’impegno a sostegno di Zelensky

Adnkronos

... sostenendo che l'impressione di una Germania che si oppone è falsa, nel corso delNato a, nel sud - ovest della Germania. "L'impressione che attualmente è emersa, che ci sia una ...Così il ministro della Difesa tedesco Pistorius,a margine delsull'Ucraina, a. Occorre "ulteriore sostegno a Kiev, ma modi e tempi sono ancora da definire". Pistorius aggiunge che ... Ucraina, a Ramstein vertice per nuove armi a Kiev. Zelensky: "Russia deve perdere" Discussi i nuovi aiuti militari destinati all'Ucraina in vista della probabile offensiva russa della primavera. Manca una posizione unitaria. Crosetto: "Italia farà la sua parte" ...