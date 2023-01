(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dobbiamo aspettarci un possibile "del" in. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidodal vertice fra Nato, Usa e Ue a, in Germania."Ogni giorno è ...

Il ministro della Difesa italiano al vertice di: 'Bisogna passare dalla parole ai fatti. LItalia farà la sua parte'. Ogni nazione contribuirà fornendo materiale militare batterie antimissili e mezzi ..."L'Italia farà la sua parte" Aera presente anche Guido. Il ministro della Difesa italiano ha ribadito a Jens Stoltenberg , segretario generale della Nato, che l'Italia farà la sua ... Ramstein, Crosetto: in Ucraina inasprimento del conflitto - Il Sole 24 ORE 'I partner vedono l'Italia con il rispetto che si è guadagnata'. I Paesi partner vedono l'Italia "con il rispetto che si è guadagnata", perchè ha rispettato gli impegni presi e ha dato un aiuto determ ...