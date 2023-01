Ramstein | al via il vertice sui tank all’Ucraina Zelensky | «Fate presto» Il Cremlino | «Non cambierà nulla»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si è aperto a, in Germania, l’ottavo incontro del gruppo di contatto per l’Ucraina a guida Usa, per coordinare ulteriori aiuti militari. Si tratta dell’ottavo incontro del gruppo che racchiude circa 50 Paesi, tra alleati Nato e altri partner. Presente il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, che in videocollegamento ha lanciato l’allarme: «Non abbiamo tempo. Il tempo è un fattore determinante. Dobbiamo agire in fretta. Abbiamo bisogno di panzer da difesa e da combattimento. Ogni arma conta», ha detto il leader di Kiev. Che ha anche ringraziato gli Stati Uniti per la nuova tranche di aiuti militari pari a 2,5 miliardi di dollari, tra cui centinaia di veicoli blindati. «Grazie per aver fornitoun altro potente pacchetto di supporto alla difesa», ha scritto su Twitter. «Gli IFV Stryker, gli APC Bradley ...

... riuniti presso la base aerea diin Germania, c'è ancora dissenso su chi fornirà i carri ... "Tutti questi carri armati richiederanno sia manutenzione che riparazioni, e così, quindi (...Berlino è sotto pressione per illibera alla fornitura del suo modello Leopard 2: diversi Paesi ... Partecipando all'incontro ain videoconferenza da Kiev, il presidente ucraino chiede una ... Ramstein, al via il vertice della Lega per l'Ucraina: "Aumentare gli aiuti militari" RAMSTEIN (GERMANIA) - Riunione cruciale nella base militare Usa di Ramstein, in Germania, dei Paesi che sostengono militarmente l'Ucraina. Il presidente Zelensky ha detto di a- spettarsi "decisioni fo ...