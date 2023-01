leggo.it

Bravate sulla neve : a Pianezze nella zona di Valdobbiadene (Treviso) i ragazzi si improvvisano piloti disul piazzale Donatori completamente imbiancato dalla nevicata che ha colpito anche il Veneto nelle ultime ore. E durante le acrobazie con la vettura centrano un'auto in sosta.Un, danni alle auto parcheggiate Una delle auto dei 'piloti improvvisati' è carambolata addosso alla Suzuki Sx4 di Margherita. Peccato che chi era al volante non abbia avuto al ... Rally improvvisato sotto la neve con l'auto: ragazzi si schiantano contro i veicoli in sosta VIDEO Bravate sulla neve: a Pianezze nella zona di Valdobbiadene (Treviso) i ragazzi si improvvisano piloti di rally sul piazzale Donatori. E durante le acrobazie centrano un'auto ...VALDOBBIADENE (TREVISO) - Bravate sulla neve: a Pianezze i ragazzi si improvvisano piloti di rally sul piazzale Donatori. E durante le acrobazie ...