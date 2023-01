Ragazza violentata dal branco | due arresti | tra loro il figlio di un ex calciatore

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’avrebbero portata in un’abitazione in centro a Milano dopo una notte in discoteca. Lì, stando alle indagini, avrebbero abusato di lei, violentandola in. Due ragazzi di 22 e 23 anni sono stati arrestati venerdì...

MilanoToday.it

Lastava rincasando da sola In particolare, il 25enne avrebbe aggredito la, di origine straniera, mentre rincasava da sola dopo una serata trascorsa in vari locali con la propria ...La Procura di Ravenna ha notificato un avviso di conclusione indagine a quattro giovani di Bologna tra i 19 e i 22 anni, tra cui due fratelli, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo su una 14enne ... Ragazza violentata dal branco: due arresti, tra loro il figlio di un ex ... Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e rapina: il giovane, di origine gambiana, è accusato di aver violentato una ragazza di ...Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di violenza sessuale e rapina: il giovane, di origine gambiana, è accusato di av ...