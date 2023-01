leggo.it

... tra cui due fratelli, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo su una 14ennein pineta a Milano Marittima , sul litorale ravennate. La vicenda La vicenda - secondo quanto riportato dal ...in pineta a Milano Marittima: quattro giovani verso il processo. Due sono fratelli Come evitare il contagio Il contagio avviene per contatto diretto tra le spore del fungo e il ... Quattordicenne abusata in pineta a Milano Marittima: quattro giovani verso il processo. Due sono fratelli In Spagna c'è da aver paura ad andare dal parrucchiere. Tutta colpa della tigna, malattia contagiosa che si sta diffondendo molto rapidmente. I dermatologi hanno lanciato l'allarme: ...La Procura di Ravenna ha notificato un avviso di conclusione indagine a quattro giovani di Bologna tra i 19 e i 22 anni, tra cui due fratelli, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo su ...