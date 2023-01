Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con la vittoria a Cortina? Montepremi e cifre

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha vinto la prima discesa libera did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta sulla pista dolomitica con il tempo di 1:33.47, mettendo in fila tutte le avversarie a partire dalla slovena Ilka Stuhec (a 0.13) e dalla tedesca Kira Weidle (a 36 centesimi). L’azzurra è tornata sulla pista Olympia delle Tofane, dove lo scorso anno si infortunò alla vigilia delle Olimpiadi, e ha conquistando un pregevole successo sulle neve di casa. Si tratta della quarta affermazione stagionale perdopo la doppietta in discesa Lake Louise e il sigillo di St. Moritz, grazie alla quale ha allungato in testa alla classifica di specialità e ha compiuto un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo. La 30enne ...

La Legge per Tutti

... ancora spesso ci si dimentica che si ha bisogno di referenze e(da anticipare tipo caparre) "... ma ad una riflessione su quella che è la condizione didal Sud si muovono per ricoprire ...... corruzione e riciclaggio, sembra "aver svolto un ruolo importante nel rientro" deicash ...in Comune Alessandro Verri che ha fatto richiesta di accesso agli atti "per avere contezza di... Quanti soldi posso regalare a un figlio con bonifico Voleva soldi e persino una casa dai genitori, un uomo finisce in manette nel Catanese per le continue aggressioni e minacce ...I piloti di Formula 1 e i loro stipendi a 6 zero: quante volte ci siamo chiesti davanti ai GP quanto prendono per sfrecciare a 300 km/h Ecco la classifica dei piloti più pagati ...