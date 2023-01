Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi agli Australian Open? Montepremi e cifre di lusso

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 gennaio 2023)si è qualificatodi finale degli2023. Il tennista italiano si è reso protagonista di una superba rimonta sul cemento di Melbourne, riuscendo a recuperare da 0-2 contro l’ungherese Marton Fucsovics. Sono servite tre ore e 36 minuti di gioco all’altoatesino per imporsi con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0 e proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione. L’azzurro si è salvato in un incontro che nascondeva molteplici insidie e tra un paio di giorni si tornerà in campo per affrontare il fuoriclasse greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 16 al mondo dovrà cercare il colpaccio se vorrà farsi strada nel prestigioso torneo in terra oceanica, l’obiettivo è quello di vendicare la sconfitta patita lo scorso anno ai quarti di ...