Quando Paratici voleva “vendere” Ndombele alla Juve | «È uno da Real Madrid»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Calcio e Finanza riporta alcune intercettazioni dei dirigenti dellantus in cui emergono dettagli curiosi sul mercato più o meno “nascosto” al pubblico del club bianconero. Uno degli obiettivi dellantus, non concretizzatosi, era Tanguy, finito al Napoli l’estate scorsa.tentava di venderlontus. Di lui, Cherubini diceva: «Io non l’ho ancora inquadrato, Max l’ha inquadrato nel senso che secondo lui da un lato c’ha delle grandi qualità dall’altro il fatto che fa un po’ casino in campo».: «Si in effetti conoscendolo è più un giocatore da confusione in Inghilterra. Qui c’è una confusione…puoi capire che non è un calcio ordinato come quello di Max». Ancora: «sta benissimo ...

IlNapolista

disse del centrocampista francese: "Si in effetti conoscendolo è più un giocatore da ... se togli che tocca la palla una/due volte in piùil problema è che poi non la perde neanche mai...... dove le iniziali starebbero per Fabio. Secondo il club bianconero, sarebbe un elemento ...Cherubini la plusvalenza - che in sé per sé è pienamente lecita - diventa 'artificiale', pur ... Quando Paratici voleva "vendere" Ndombele alla Juve: «È uno da ... Nelle ultime ore si sta parlando molto dell'ormai più che nota 'carta Cristiano Ronaldo', riguardante la Juventus: c'è l'annuncio in diretta ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...