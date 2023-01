Quando e dove potrebbe arrivare la prossima grande offensiva russa in Ucraina

(Di venerdì 20 gennaio 2023)avverrà lain? La domanda è pertinente e sta occupando sia i servizi di intelligence dei vari Paesi coinvolti, sia i vari osservatori del conflitto sparsi fra media tradizionali e social. L’ansia generata da questi ultimi è particolarmente perniciosa. Dopo gli spettacolari spostamenti di fronte nel primo anno di guerra, molti si sono abituati a un palleggio continuo di offensive e controffensive, un’aspettativa in realtà abbastanza slegata dalle condizioni sul terreno. C’è addirittura chi ha ipotizzato un massiccio attacco proveniente dalla Bielorussia per tagliare le linee logistiche e di comunicazione fra Polonia e, o in alternativa più a est per tentare un nuovo assalto contro Kyjiv. Entrambe le opzioni ...

RomaToday

La Juventus di Max Allegri si rituffa in campionato, nell'ultima giornata del girone di andata ... Il gioiello della Juventus, e della Nazionale, tra l'altro, si scatenavede i bergamaschi ...Mattia Messina Denaro è stato arrestato a Palermo all'interno di una clinicail boss ammalato ... anche perché la mafia ha ottime capacità riproduttive fino apotrà contare su un sottobosco ... Torna nei municipi dispari la raccolta Ama dei rifiuti ingombranti "J-Hope in the Box", il documentario incentrato sul primo album da solista di J-Hope dei BTS sta per arrivare: ecco dove e quando vederlo.Il regista piacentino sarà impegnato nelle riprese de “La conversione”. Transenne attorno Palazzo D’Accursio 23 e 24 gennaio, rimossi alcuni dehors e luci spente per alcune ore: ecco l’ordinanza del C ...