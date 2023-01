Quando ci sarà lo sciopero benzinai | orari | giorni e rare eccezioni

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Neanche l’ultimo tentativo di mediazione pare essere andato a buon fine e a questo punto non sembrano più esserci i presupposti per evitare lola prossima settimana, al punto che ora tutti si chiedonoci saranno i disagi più grandi per gli utenti. Dopo le informazioni preliminari condivise coi nostri lettori alcunifa, dunque, cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di capire se all’ultimo minuto potranno essere scongiurati disagi per milioni di italiani che ogni giorno si muovono sulle nostre strade. Capiamocilo: tutti i dettagli sue alcunein Italia Allo ...