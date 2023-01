Quali interventi fare per migliorare l' efficienza energetica

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In ambito di edifici "green" l'Unione Europea sta discutendo una normativa comunitaria per portare tutti gli immobili residenziali almeno in classeE entro il 2030 e in classe D entro il ...

Money.it

...ci sarebbero proprio l' abuso degli antibiotici e la loro prescrizione in situazioni per le... " È questo - conclude Tacconelli durante la conferenza stampa - il momento per introdurre...Naturalmente si tratta diche hanno costi considerevoli e tempistiche piuttosto lunghe dato che sono riferiti a un numero davvero sostanzioso di edifici. Secondo Ance circa due terzi degli ... Comunicazione Enea 2023: come fare e per quali lavori in casa (Adnkronos) - In ambito di edifici “green” l'Unione Europea sta discutendo una normativa comunitaria per portare tutti gli immobili ...La Geo Barents è pronta a lasciare il porto di Augusta in Sicilia per tornare nel Mediterraneo centrale dopo le polemiche per l'assegnazione del porto di Ancona ...