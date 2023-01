Qatargate | Ong Usa cita Bonino e Mogherini | “Ci siamo fidati di loro Vogliamo i soldi indietro”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Ong Usa Human Rights Foundation (Hrf) finora ha rappresentato una garanzia per chi si occupa di diritti umani. Il fatto che sia stata invischiata, indirettamente, nelè un danno d’immagine rilevante. Lo ha spiegato il suo fondatore e presidente Thor Halvorssen in un’intervista a Repubblica. “La Ong di Panzeri era sponsorizzata anche dai vertici Ue” Ai meeting della Ong di Antonio Panzeri, dice il presidente della Ong Usa, «c’era il gotha dell’establishment Ue dei diritti umani. Personaggi quali il Nobel Denis Mukwege, l’ex ministra Emma, Federicae molti altri. Ci sembrarono seri e decidemmo di elargire un finanziamento di 150 mila euro per leattività. Poi, nel 2021, abbiamo partecipato a unaconferenza: i contenuti erano eccellenti e da lì abbiamo deciso di ...

EuropaToday

Poi scoppia lo scandalo dele qualcosa si inceppa. Ed eccola, la notizia. Nella Bruxelles ...è stato azzoppato dai dubbi sulla sua attività di "sensibilizzazione" svolta per ladi Panzeri,...Per chi si occupa di diritti umani, Human Rights Foundation (HRF) è un nome noto. Dal 2005, anno della fondazione, l'organizzazione basata a New York e guidata da Thor Halvorssen è diventata uno dei ... Qatargate, nuova grana per Panzeri: la sua ong dovrà restituire 600mila euro Intervista al fondatore della organizzazione americana per i diritti, finita nelle carte dell’Euroscandalo: "150mila euro per un evento al ...Il legale dell’eurodeputato: «Non è mai stato ascoltato, incredibile che non ci sia stato un confronto con il presunto capo di una organizzazione criminale» ...