Qatargate | Eva Kaili resta in carcere L’europarlamentare “sottoposta a tortura”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Camera di consiglio del Tribunale di prima istanza di Bruxelles ha confermato questo pomeriggio la detenzione preventiva dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva, nel quadro dell'inchiesta in corso sul cosiddetto "". La parlamentare, detenuta neldi Haren dal 9 dicembre scorso, dovràre ancora inper almeno un altro mese. Se i suoi legali presenteranno appello entro 24 ore,sarà ascoltata dalla Corte d'appello fra quindici giorni. Intanto, l'avvocato Michalis Dimitrakopoulos, che difende in Belgio Eva, la ex vicepresidente del Parlamento europeo in stato di detenzione preventiva da oltre un mese nel quadro dell'inchiesta della procura federale di Bruxelles sul cosiddetto scandalo del ...

INVIATO A BRUXELLES.Kaili è stata "torturata": è l'accusa del suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos, al termine dell'... coinvolta nell'inchiesta sul. Resterà dunque in carcere, dove si ...L'ex vicepresidente del Parlamento europeoKaili, detenuta nel carcere di Haren dal 9 dicembre scorso nell'ambito del, dovrà restare ancora in prigione per almeno un altro mese. Lo si è appreso dalla procura federale del Belgio ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere | Gli avvocati: "Sottoposta a tortura durante la reclusione" Michalis Dimitrakopoulos e André Risopoulos, gli avvocati di fiducia di Eva Kaili, ex vicepresidente dell’europarlamento, condannano le condizioni cui è ...I legali dell’ex vicepresidente del Parlamento Ue denunciano una condizione di “tortura” subita da Eva Kaili in carcere in Belgio: ...